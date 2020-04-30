Медики киевской больницы вышли на митинг из-за низких зарплат

Медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на акцию протеста из-за низких зарплат в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Громадське. Эту информацию изданию подтвердили в больнице.

В больнице рассказали, что участие в протесте приняли преимущественно медсестры и санитарки, а врачей среди них не было и что "уже все разошлись".

Facebook-сообщество "Життя Мінського масиву – Оболонський район" сообщило, что медперсонал получил зарплаты за апрель, рассчитывая на доплаты за работу с инфицированными. При этом, они получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до коронавируса. Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры – 3-4 тысячи гривен, врачи - от 6 до 9 тысяч.

Кроме того, сообщается, что два отделения заявили об отказе работать в таких условиях и с такой зарплатой. Еще несколько отделений готовится бастовать.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 30 апреля сообщил, что на доплаты медикам выделят почти 900 млн гривен. Он заверил, что столичная власть сейчас ищет возможности для помощи медработникам.

"Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги – в том числе на выплату зарплаты сотрудникам – из государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, – медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета деньги на доплаты медикам почти 900 млн гривен", – сказал Кличко.

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