Раненный под Авдеевкой боец женился в госпитале

В субботу, 2 мая, в Национальном военно-медицинском клиническом госпитале в Киеве женился раненый боец ВСУ Игорь Пономарчук. Для этого там провели выездную церемонию бракосочетания.

Об этом сообщает командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что мужчина получил крайне тяжелое ранение 10 апреля около Авдеевки. Его прооперировали на месте, а затем на вертолете доставили в столицу, пишет АрміяInform.

"Игорь и Анна познакомились несколько лет назад неподалеку от Водяного в Донецкой области, где девушка жила со своей семьей... Впоследствии он забрал ее вместе с 8-летним сыном к себе в Николаевскую область. В 2018 году у них родилась общая дочь", – говорится в сообщении.

Свадьбу пара планировала уже несколько лет, а 11 апреля мужчина должен был вернуться из отпуска и жениться.

Игорю сделали операцию. Как только мужчина пришел в себя – позвонил любимой и они решили, что поженятся, как только парень сможет самостоятельно стоять на ногах.

"У него была удалена почка, часть кишечника, поражена печень. Но вы его сегодня видели? С 10 числа прошло не более 3 недель, а Игорь уже не просто ходит. Он даже сегодня смог расписаться и стать мужем", – сказал хирург Игорь Хоменко.

В госпитале рассказали, что за последние 6 лет на территории их медучреждения поженились уже 11 пар.

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