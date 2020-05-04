Степанов: Смягчение карантина – рискованный шаг

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге завил, что смягчение карантина в Украине является рискованным шагом на фоне большого количества зараженных. Об этом передает РБК-Украина.

По его словам, в случае резкого роста заболеваемости, не исключено, что условия карантина снова изменятся.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы идем на достаточно рискованный выход из карантина, понимая экономическую ситуацию в стране. Нужно будет очень четко придерживаться правил. В случае угрозы мы срочно будем вносить изменения по условиям карантина, если увидим резкий рост больных на коронавирус", – заявил Степанов.

Отметим, Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.