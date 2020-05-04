Из-за карантина в Украине стали реже убивать и грабить, — Аваков

Глава МВД Арсен Аваков на внеочередном заседании Кабинета министров заявил, что криминогенная ситуация в Украине за период карантина существенно снизилась. Об этом сообщает Сегодня.

"Регистрация отдельных видов преступлений за время карантина: у нас умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжелые телесные повреждения – на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% – грабежи, кражи – на 41%, мошенничество, хулиганство также уменьшилось", – сказал Аваков.

Глава правительства Денис Шмыгаль тоже отметил, что карантин положительно повлиял на криминогенную ситуацию в стране.

"Карантин позитивно повлиял на криминогенную ситуацию в Украине – люди были дома, криминогенная ситуация стала легче, потому что очевидно, что никто не лезет в дома грабить, когда там все сидят по домам. Также и на улицах меньше людей", – сказал премьер-министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Арсен Аваков также заявил, что уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.