Под Киевом закрыли на карантин еще одно общежитие из-за вспышки коронавируса
На Киевщине в общежитии учебного заведения в городе Украинка обнаружили сразу 10 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает ТСН.
"Полученные результаты ПЦР-тестирование жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка, ул. Юности 17. Лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития", – сказал он.
Володин говорит, что больные изолированы на две недели, в том числе и директор учебного заведения, который также живет в этом общежитии и мог контактировать с больными.
"Заведение закрыли на карантин, установлен санитарно-карантинный пост. По изолированным ведут медицинское наблюдение", – говорит Володин.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса. Количество подтвержденных случаев Covid-19 там перевалило за сотню.
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В селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) в общежитии, в котором проживают более 150 человек, произошло массовое заражение коронавирусом.