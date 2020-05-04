Под Киевом закрыли на карантин еще одно общежитие из-за вспышки коронавируса

На Киевщине в общежитии учебного заведения в городе Украинка обнаружили сразу 10 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает ТСН.

"Полученные результаты ПЦР-тестирование жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка, ул. Юности 17. Лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития", – сказал он.

Володин говорит, что больные изолированы на две недели, в том числе и директор учебного заведения, который также живет в этом общежитии и мог контактировать с больными.

"Заведение закрыли на карантин, установлен санитарно-карантинный пост. По изолированным ведут медицинское наблюдение", – говорит Володин.

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