70,87 млн грн на всех. Парламентские партии получили госфинансирование за второй квартал

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) перечислило партиям, представленным в Раде, государственное финансирование за второй квартал 2020 года, оно составило 70,87 млн грн.

Деньги из госбюджета получили пять партий, который сумели преодолеть 5% барьер на выборах:

"Слуга народа" – 35,14 млн грн;

ОПЗЖ – 10,63 млн грн;

"Батькивщина" – 6,67 млн грн;

"Европейская солидарность" – 6,6 млн грн;

"Голос" – 4,74 млн грн.

Также "Евросолидарность" и "Голос" получили по 3,54 млн грн за то, что придерживаются гендерного принципа при формировании избирательного списка.

Напомним, 30 апреля НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа" на третий и четвертый кварталы 2020 года.

От денег партия отказалась сама, заявив, что хочет перенаправить эти средства на нужды украинских медиков, борющихся с пандемией коронавируса. Общая сумма средств, от которых отказалась партия – 70,29 млн грн.

Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен перенаправить эти средства.

Как ранее сообщал Фокус: