70,87 млн грн на всех. Парламентские партии получили госфинансирование за второй квартал
Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) перечислило партиям, представленным в Раде, государственное финансирование за второй квартал 2020 года, оно составило 70,87 млн грн.
Деньги из госбюджета получили пять партий, который сумели преодолеть 5% барьер на выборах:
- "Слуга народа" – 35,14 млн грн;
- ОПЗЖ – 10,63 млн грн;
- "Батькивщина" – 6,67 млн грн;
- "Европейская солидарность" – 6,6 млн грн;
- "Голос" – 4,74 млн грн.
Также "Евросолидарность" и "Голос" получили по 3,54 млн грн за то, что придерживаются гендерного принципа при формировании избирательного списка.
Напомним, 30 апреля НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа" на третий и четвертый кварталы 2020 года.
От денег партия отказалась сама, заявив, что хочет перенаправить эти средства на нужды украинских медиков, борющихся с пандемией коронавируса. Общая сумма средств, от которых отказалась партия – 70,29 млн грн.
Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен перенаправить эти средства.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале марта "Слуга народа" заявила, что отказалась от госфинансирования на 2020 год.
- Глава НАПК Александр Новиков считает, что президент Владимир Зеленский может не декларировать расходы, связанные с поездкой в Оман.
- В течение последнего месяца существенно ухудшились показатели голосований монобольшинства. Депутаты "Слуги Народа" стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 "за".