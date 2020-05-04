70,87 млн грн на всех. Парламентские партии получили госфинансирование за второй квартал

2020-05-04 17:18:27

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Почти половину перечисленных партиям денег получила "Слуга народа"

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) перечислило партиям, представленным в Раде, государственное финансирование за второй квартал 2020 года, оно составило 70,87 млн грн. 

Деньги из госбюджета получили пять партий, который сумели преодолеть 5% барьер на выборах:

  • "Слуга народа" – 35,14 млн грн;
  • ОПЗЖ – 10,63 млн грн;
  • "Батькивщина" – 6,67 млн грн;
  • "Европейская солидарность" – 6,6 млн грн;
  • "Голос" – 4,74 млн грн.

Также "Евросолидарность" и "Голос" получили по 3,54 млн грн за то, что придерживаются гендерного принципа при формировании избирательного списка.

бюджетное финансирование партий во втором квартале 2020

Напомним, 30 апреля НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа" на третий и четвертый кварталы 2020 года.

От денег партия отказалась сама, заявив, что хочет перенаправить эти средства на нужды украинских медиков, борющихся с пандемией коронавируса. Общая сумма средств, от которых отказалась партия – 70,29 млн грн.

Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен перенаправить эти средства.

Как ранее сообщал Фокус:

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