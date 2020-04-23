Зеленский может не декларировать расходы по поездке в Оман, – глава НАПК

Отдых оплатила жена президента, а самолет для обратного полета был предоставлен Оманом не лично Зеленскому, а государству Украина

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что президент Владимир Зеленский может не декларировать расходы, связанные с поездкой в Оман. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых, и кто оплатил обратный перелет. Относительно обратного перелета Офис президента предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу. Мы знаем, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал – мы не знаем", – рассказал Новиков.

По его словам, межгосударственная услуга не подлежит декларированию.

Для выяснения, кто оплачивал проживание в гостинице, НАПК правило запрос непосредственно Владимиру Зеленскому как физическому лицу, и он предоставил необходимые подтверждающие документы, сказал Новиков.

Согласно этим документам, поездку оплатила жена президента.

"Оплата супругой совместно потребленных услуг не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенное изменение имущественного положения. Если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен был бы это задекларировать", – пояснил глава НАПК.

Он резюмировал, что исходя из имеющихся документов, Зеленский ничего не нарушил и не должен был ничего декларировать.

Если бы Офис президента или его пресс-секретарь сразу бы сообщили обществу все это, тогда бы не было этой истории и шума в СМИ, считает Новиков.

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