Зеленский летал в Оман за счет первой леди, — ОП

Вернулся в Украину из Маската президент за счет Омана

Перелет в Оман и проживание в гостинице в Маскате президента Владимира Зеленского и его супруги были оплачены Еленой Зеленской. Об этом говорится в ответе Офиса президента на депутатский запрос нардепа Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность").

"Информируем, что перелет президента Украины вместе с женой в Оман регулярным рейсовым самолетом, а также их проживание в отеле были осуществлены за счет личных средств жены главы государства - Елены Зеленской", - говорится в документе.

При этом в ОП подчеркнули, что поездка в Зеленского в Оман не имела официального статуса, в связи с чем Офис президента к ее подготовке не приобщался.

Напомним, глава НАПК Александр Новиков рассказал, что возвращение президента в Украину было оплачено за счет Омана.

Эту информацию в ОП на запрос Гончаренко не комментировали, но отметили, что Зеленский направил письмо руководству Омана с благодарностью за предоставленную возможность быстрого возвращения в Украину.

Отметим, что вместе с Зеленским в Оман также летал и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.

В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.

В программе "Схемы: коррупция в деталях", которая вышла 13 февраля, говорится, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак раскритиковал выводы журналистов, назвав информацию, изложенную в сюжете программы "Схемы", ложью.