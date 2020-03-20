В ОП говорят, что Оман оплатил чартер Зеленского из Маската, – НАПК
2020-03-20 20:17:00
НАПК направило еще один запрос непосредственно Зеленскому как физическому лицу. Ответ должен прийти в течение 10 дней
Офис президента сообщил НАПК, возвращение президента Владимира Зеленского из Омана оплатил сам Оман.
Об этом в интервью НВ рассказал глава НАПК Александр Новиков.
По словам Новикова, НАПК интересовалось у ОП, за чей счет Зеленский летал в Оман.
"ОП и Госуправление делами недавно сообщили, что это не происходило за госсредства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман", – говорит он.
После такого ответа НАПК направило запрос непосредственно главе Украины как физическому лицу. Ответ Зеленский должен предоставить в течение 10 дней с момента получения им письма.
Также Новиков добавил, что если президент не расскажет НАПК, кто оплатил его перелет, тогда будет составляться протокол о непредоставлении необходимой информации агентству.
Издание texty.org сообщило, что в Киев из столицы Омана – Маската – Зеленского доставили самолетом Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000 с хвостовым номером 9H-VJN.
Этот самолет прилетел в Москат из Стокгольма, но с пересадкой в Москве. Практически в это же время в Оман якобы прилетел на своем бизнес-джете кум Путина Виктор Медведчук. Все это произошло вечером 7 января.
Таким образом, становится очевидно, что самолет для Зеленского заказали еще до авиакатастрофы в Иране.
Тем не менее, в Украину президент прилетел 9H-VJN спустя почти сутки. Журналисты предполагают, что это связано с переговорами, которые Зеленский провел с россиянами.
После переговоров самолет Медведчука отправился в Москву (предположительно, с российской делегацией).
Также texty.org отмечает, что стоимость аренды 9H-VJN за один час составляет от 8,5 до 10 тыс. долларов, а от Киева до Маската лететь целых 7,5 часов. Таким образом, перелет Зеленскому обошелся в примерно в 63 – 75 тыс. доларов.
Позже в ОП назвали эту информацию "абсолютной неправдой".
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.
- Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.
- В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.
- В программе "Схемы: коррупция в деталях", которая вышла 13 февраля, говорится, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак раскритиковал выводы журналистов, назвав информацию, изложенную в сюжете программы "Схемы", ложью.