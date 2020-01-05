Зеленский встретился с главой МИД Омана. Говорили об инвестициях и торговле

Президент интересовался инвестициями в сфере энергетики и тяжелой промышленности

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь на встрече шла об укрепленни отношений между Украиной и Оманом, в т.ч. об их торгово-экономической составляющей.

Стороны отметили, что в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 10% и составил $80 млн. Активизировалось также сотрудничество на уровне торгово-промышленных палат.

Зеленский и бин Абдалла договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, ведь последние такие мероприятия в Киеве в 2019 году были достаточно успешными.

Главу Украины также заинтересовали инвестиции из Омана, особенно в сфере энергетики, тяжелой промышленности, строительства, сельского хозяйства, IT, медицины и туризма.

Сегодня СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Омане вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского на Средний Восток, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне.

Как ранее сообщал Фокус:

23 сентября и закончился 26 сентября. За это время президент успел встретиться с украинской диаспорой и выступить в Генассамблее ООН.

Также президент Украины встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.