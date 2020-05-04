В Киеве разрешили с 5 мая продажу "быстрой" еды и напитков в МАФах

В Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах, а также чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений.

При условии соблюдения этих требований, продажа может быть начата уже завтра, 5 мая.

В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

Продажа должна осуществляться только "на вынос" через специально оборудованное окошко выдачи.

На входах в МАФы должны быть установлены диспенсеры с антисептиками, должны быть одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.

Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований: масочный режим, ежедневный контроль температуры персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции 1,5 метра и тому подобное.

Подробнее о требованиях к персоналу и посетителей можно прочитать в документе.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. При этом часть карантинних ограничений снимут с 11 мая. Соответствующее решение принял Кабмин на внеочередном заседании.

Как ранее сообщал Фокус: