В Киеве разрешили с 5 мая продажу "быстрой" еды и напитков в МАФах
2020-05-04 22:48:00
Продажа должна осуществляться только "на вынос"
В Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах, а также чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений.
При условии соблюдения этих требований, продажа может быть начата уже завтра, 5 мая.
В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.
Продажа должна осуществляться только "на вынос" через специально оборудованное окошко выдачи.
На входах в МАФы должны быть установлены диспенсеры с антисептиками, должны быть одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.
Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований: масочный режим, ежедневный контроль температуры персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции 1,5 метра и тому подобное.
Подробнее о требованиях к персоналу и посетителей можно прочитать в документе.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. При этом часть карантинних ограничений снимут с 11 мая. Соответствующее решение принял Кабмин на внеочередном заседании.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.
- Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
- В ответ на это Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости.