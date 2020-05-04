Смягчение карантина в Украине: Кабмин отменил часть ограничений с 11 мая

2020-05-04 14:20:00

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При этом сам карантин продлили до 22 мая

Карантин в Украине продлили до 22 мая. При этом часть карантинних ограничений снимут с 11 мая. Соответствующее решение принял Кабмин на внеочередном заседании.

Так с 11 мая разрешили открыть:

  • салоны красоты, музеи (под открытым небом, заповедники), библиотеки, стоматологии, адвокатские, аудиторские и нотариальные конторы, магазины оптики, можно тренироваться на спортивных базах. Кроме того, разрешена работа окулистов, предоставлять услуги по ремонту очков.
  • в специализированных магазинах можно торговать текстильными и металлическими изделиями, коврами, электрическими приборами, мебелью, элементами питания, электротоварами, которые предназначены для уборки и/или дезинфекции помещений или территорий, товарами и средствами для чистки и/или дезинфекции.
  • Разрешена работа предприятий, которые не принимают посетителей.
  • Разрешили общепитам выдавать заказы через окно самовывоза. Также открыли летние площадки ресторанов и кафе.
  • Откроют парки и скверы.

Полный список отмененных ограничений будет содержаться в принятом сегодня постановлении Кабмина, которые должны опубликовать в ближайшем времени.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.
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