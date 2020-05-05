Без выпускных и последних звонков: учебный год в Украине закончится дистанционно
Из-за продления карантина до 22 мая учебный год в украинских школах завершится дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.
Отмечается, что смягчение карантина, которое будет действовать с 11 мая, не касается работы учреждений образования и они продолжают дистанционное обучение.
Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно и календарь обучения выглядит следующим образом:
– до 31 мая будут проходить занятия;
– до 1 июля должен быть завершен учебный год;
– до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и расписаний учебных достижений.
– в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.
Отмечается, что выпускники 11 классов получат документ об образовании после прохождения ВНО.
Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.
В Минобразования напомнили, что предварительно отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов.
Также для предотвращения распространения COVID-19 ведомство рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.
- В апреле Минобразования уже предлагал в 2020 году не проводить выпускные вечера и последние звонки в школах из-за пандемии коронавируса.