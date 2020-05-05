Без выпускных и последних звонков: учебный год в Украине закончится дистанционно

Из-за продления карантина до 22 мая учебный год в украинских школах завершится дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.

Отмечается, что смягчение карантина, которое будет действовать с 11 мая, не касается работы учреждений образования и они продолжают дистанционное обучение.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно и календарь обучения выглядит следующим образом:

– до 31 мая будут проходить занятия;

– до 1 июля должен быть завершен учебный год;

– до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и расписаний учебных достижений.

– в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Отмечается, что выпускники 11 классов получат документ об образовании после прохождения ВНО.

Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

В Минобразования напомнили, что предварительно отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов.

Также для предотвращения распространения COVID-19 ведомство рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

Как ранее сообщал Фокус: