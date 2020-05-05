Украинским школьникам расскажут о новом коронавирусе
Для учеников 6-10 классов разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО "Смарт образование" при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции Covid-19. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликовано на сайте "Новой украинской школы" сегодня", – сказано в сообщении.
Урок расскажет школьникам о путях передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии Covid-19 и как уберечь себя.
Школьникам расскажут больше о новом коронавирусе, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний.
В общем разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без нее – в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.
- В апреле Минобразования уже предлагал в 2020 году не проводить выпускные вечера и последние звонки в школах из-за пандемии коронавируса.