Украинским школьникам расскажут о новом коронавирусе

Для учеников 6-10 классов разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО "Смарт образование" при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции Covid-19. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликовано на сайте "Новой украинской школы" сегодня", – сказано в сообщении.

Урок расскажет школьникам о путях передачи инфекции, дает практические советы, как действовать во время пандемии Covid-19 и как уберечь себя.

Школьникам расскажут больше о новом коронавирусе, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний.

В общем разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8-х и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без нее – в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетов.

Как ранее сообщал Фокус: