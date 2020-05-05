МОЗ опубликовал список требований к посещению парков, общепитов и парикмахерских

4 мая Кабмин решил смягчить карантин, но продлить его до 22 мая. Ослабления ограничительных мер можно ожидать с 11 мая.

В этой связи Минздрав опубликовал основные требования к работе парикмахерских, химчисток, непродовольственных магазинов, общепита и нотариусов. Также прописаны правила посещения парков и скверов.

Изложенные Минздравом предложения – не окончательное решение, а проекты для общественного обсуждения. Обсуждение должно закончиться завтра, 6 мая, в 11:00.

Согласно документу, к парикмахеру можно будет попасть только по предварительной записи. Зайти непосредственно в салон красоты разрешается через 15 минут после выхода из него предыдущего клиента. Ожидать своей очереди в салоне запрещено.

Рестораны и кафе могут работать на вынос и/или на летних площадках под открытым небом при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра между столами. За одним столиком могут сидеть не более двух клиентов.

Заказ необходимо делать либо по телефону или интернету, либо через входные двери заведения. Выдача заказа будет происходить тоже во входных дверях, сам заказ при этом находится исключительно в одноразовой посуде и закрытой таре.

В парках Минздрав разрешает гулять группами не более трех человек. Проводить организованные мероприятия (в т.ч. спортивные) – запрещено.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.

Шмыгаль также добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.