Заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции, – Офис генпрокурора
Заочный арест экс-президента Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).
В этом производстве расследуются обстоятельства захвата власти в период сентября-октября 2010 года путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение полномочий президента.
"Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции от 28 июня 1996, в которую законом об "О внесении изменений в Конституцию" от 8 декабря 2004 года были внесены изменения", – сказано в сообщении.
Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на совершение специального досудебного расследования in absentia, то есть без присутствия обвиняемого.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.
- Адвокат Януковича заявил, что экс-президент намерен вернуться в Украину.