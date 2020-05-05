Внеочередное заседание Рады состоится 7 мая по требованию оппозиции

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая.

"В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента: созвать внеочередное пленарное заседание на 14 часов 7 мая 2020 года", – говорится в сообщении.

В повестку дня включены два законопроекта:

о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№3380);

об определении размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней (№3376).

Ранее народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что 7 мая состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 парламентариев. Он подчеркнул, что впервые внеочередное заседание состоится по требованию оппозиции: из 157 подписей только четыре подписи от фракции "Слуга народа".

Экс-президент и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV сказал вечером 4 мая: "Я благодарю "Батькивщину", "Голос", которые в полном составе подписали подписные листы о созыве внеочередной сессии. Я благодарю все фракции парламента: "Доверие", "За будущее", ОПЗЖ, "ЕС" и трех депутатов от "Слуги народа", которые вопреки воле фракции поставили подписи".

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