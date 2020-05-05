Менеджер АТБ в Полтаве заплатит штраф в 34 тыс. гривен за столпотворение в супермаркете
Киевский районный суд Полтавы оштрафовал менеджера супермаркета АТБ, которая допустила скопление людей в магазине. Судья назначила ей штраф в 34 тыс. гривен.
Об этом сообщает местное издание Полтавщина.
Так, согласно Единому государственному реестру судебных решений, 17 апреля в магазине АТБ по ул. Великотеривской, 39а менеджер Оксана Л. нарушила правила карантина и допустила скопление людей в торговом зале.
На судебное заседание женщина не явилась, а в письменных объяснениях указала, что в тот день в супермаркет привезли социальный хлеб. Это послужило причиной того, что в торговом зале собралось много посетителей.
Факт скопления также был подтвержден видеозаписью с камер наблюдения в магазине.
Суд признал женщину виновной в нарушении правил карантина и оштрафовал на 34 тыс. грн. Судья также постановила взыскать с обвиняемой судебный сбор – 420 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
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