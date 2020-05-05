В Киеве воздух стал немного чище, – Центральная геофизическая обсерватория

По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе Киева снизилось среднесуточное содержание диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ; содержание формальдегида и оксида углерода не изменилось. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений на 11-ти стационарных постах обсерватории, с 28 апреля по 4 мая в воздухе столицы отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ (пыль) в 1,2–1,4 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади и улице Александра Довженко;

диоксида серы в 2 раза выше на Демеевской площади и проспекте Победы, а также в 1,3–1,7 раза – на всех постах города, исключая проспект Науки, где показатель не превышал допустимый уровень;

диоксида азота в 5,2–7,6 раза на проспекте Победы, улице Инженера Бородина, Демеевской и Бессарабской площадях и в 4,5–4,9 раза – на Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; в 2,5–3,8 раза – на других постах города, исключая проспект Науки;

формальдегида в 3,1–3,2 раза на проспектах Победы и Оболонском и в 2,6–2,8 раза – на всех постах города, исключая проспект Науки.

В ближайшие дни циклонический характер погоды не будет способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Напомним, 16 апреля Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в городе испортился в несколько раз. В КГГА сообщили, что причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.

Из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора", а мэр Виталий Кличко лично съездил в Чернобыльскую зону и сообщил, что радиация там в норме.

Как ранее сообщал Фокус: