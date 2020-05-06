В порту Южный "разлили" тонны пальмового масла: убытки оценили в $2,4 млн

В порту "Южный" с судна Stavanger под флагом Тувалу в акваторию выпали тонны пальмового масла.

Об этом сообщает глава Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 30 апреля.

Количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8 437 кг. А сумма ущерба – 2 млн 416 тыс. 557 долларов.

Фирсов заявил, что "это значительный размер штрафа, и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы должны выставлять претензию согласно объемов загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай. Поэтому компенсация может лечь не только на владельца".

Принято решение задержать судно, пока собственник не возместит нанесенные убытки.

Как ранее сообщал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.

Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.