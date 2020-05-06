НСЗУ пересмотрит сумму договора с Глуховской больницей, директор которой объявил голодовку

Сумму договора Нацслужбы здоровья с Глуховской городской больницей в Сумской области сейчас пересматривают, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно договору с НСЗУ Глуховская горбольница должна получить 8 пакетов медицинских услуг на сумму 9 695 557 грн. Но в апреле заведение получило один аванс в размере 867 760 грн.

Из-за того, что выделенных Нацслужбой денег оказалось недостаточно, директор больницы Анатолий Кияшко объявил голодовку.

В НСЗУ также пояснили, что Глуховская больница ошибочно указала заниженные статистические показатели по количеству услуг, которые предоставляли в 2018 году, а сумма финансирования рассчитывается на основании исторических данных.

По словам самого Кияшко больница направяла в НСЗУ письмо о допущенных ошибках и несколько раз сообщала о неточностях в данных. "Мы неоднократно сообщали НСЗУ об ошибке в статистике, но ее никто не исправил", – сказал он.

5 мая начался процесс расчета цены договора и его формирование.

На фоне недофинансирования больницы Кияшко вчера объявил голодовку. "Она продлится до тех пор, пока коллектив не получит заработную плату", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.

На следующий день, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.