Комитет ВР поддержал законопроект, позволяющий чиновникам скрывать имущество через детей, — депутат
Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №3355-1, изменяющий круг лиц, чье имущество подлежит декларированию. Об этом сообщил первый замглавы комитета, нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
Законопроект вводит необходимость декларировать имущество для членов наблюдательных советов государственных предприятий.
В то же время, он исключает из членов семьи декларанта, чье имущество подлежит указанию в декларации, несовершеннолетних детей, которые не проживают вместе с ним.
Также проект исключает из числа декларантов всех советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря президента Украины, если они работают на общественных началах.
Юрчишин заявил, что в такой редакции законопроект разрешает чиновникам не декларировать имущество, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые с ними не проживают.
Законопроект внесен в парламент группой депутатов из фракций "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ и группы "За будущее".
Напомним, чиновники, нардепы, члены Кабмина, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, военные должностные лица, судьи обязаны регулярно декларировать свое имущество и доходы. За достоверностью такого декларирования следит Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).
При этом нужно декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и те, которые принадлежат членам семьи или находятся в их пользовании.
В конце 2019 года был расширен круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь "близкими лицами" считаются племянники и племянницы, а также родители жены (мужа) сына (дочери).
Членами семьи субъекта декларирования сейчас считаются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада соберется на следующее пленарное заседание 12 мая. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
- Позже стало известно, что 7 мая состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 парламентариев фракций оппозиции.