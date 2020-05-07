Статистика коронавируса в Украине на 7 мая: 507 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 507 – за последние сутки.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья".

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 2396 пациентов выздоровели, из них 563 медработника.

На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов (763 ребенка и 2193 медработника). Нуждались в госпитализации – 4193 человек, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких –178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:

– Винницкая область – 485 (251 выздоровели);

– Волынская область – 393 (109 выздоровели);

– Днепропетровская область – 624 (73 выздоровели);

– Донецкая область – 89 (16 выздоровели);

– Житомирская область – 468 (43 выздоровели);

– Закарпатская область – 600 (86 выздоровели);

– Запорожская область – 300 (104 выздоровели);

– Ивано–Франковская область – 1055 (126 выздоровели);

– Киев – 1675 (110 выздоровели);

– Киевская область – 916 (103 выздоровели);

– Кировоградская область – 403 (189 выздоровели);

– Луганская область – 42 (11 выздоровели);

– Львовская область – 595 (128 выздоровели);

– Николаевская область – 171 (35 выздоровели);

– Одесская область – 568 (23 выздоровели);

– Полтавская область – 236 (81 выздоровели);

– Ровенская область – 817 (120 выздоровели);

– Сумская область – 131 (63 выздоровели);

– Тернопольская область – 951 (211 выздоровели);

– Харьковская область – 448 (49 выздоровели);

– Херсонская область – 146 (62 выздоровели);

– Хмельницкая область – 138 (35 выздоровели);

– Черкасская область – 324 (101 выздоровел);

– Черновицкая область – 2048 (258 выздоровели);

– Черниговская область – 68 (9 выздоровели).

Данные с оккупированных территорий отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: