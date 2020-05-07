В 2021 году украинскую РСЗО "Ольха-М" поставят на конвейер, – Укроборонпром

После прохождения всех испытаний украинскую реактивную систему залпового огня "Ольха-М" поставят на конвейер. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В 2020 году РСЗО должна будет пройти последний этап испытаний – они запланированы на второй квартал. Минобороны уже выделило деньги на то, чтобы расчитаться за испытания с КБ "Луч".

После испытаний Минобороны должно будет в кратчайшие сроки поставить "Ольху-М" на вооружение ВСУ. Ориентировочно с 2021 года начнется ее серийное производство.

1 апреля в СНБО показывали испытания "Ольхи-М" в Одесской области.

Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными. Более того – удалось поразить цель на расстоянии 120 км.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной прграммы", – говорил тогда секретарь СНБО Алексей Данилов и отмечал, что РСЗО создается в Украине в условиях замкнутого цикла.

"Ольха-М" – проект по созданию ракетного комплекса с корректированным боеприпасом. Комплекс разработан на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч" калибра 300 мм. Все комплектующие – украинские.

Как ранее сообщал Фокус:

18 февраля СНБО одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

После этого в СМИ писали о том, что проект ГОЗ на 2020-й якобы ликвидирует ракетную программу Украины, так как не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха".

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос 19 февраля даже просил президента Владимира Зеленского отправить на доработку проект ГОЗ.