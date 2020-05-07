Шоумен Дядя Жора оказался в больнице с инсультом

Известный украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный как Дядя Жора оказался в больнице.

На своей странице в Instagram 44-летний комик разместил фотографию, где изображен на больничной койке и сообщил поклонникам, что у него произошел инсульт.

В первых числах мая Дядя Жора почувствовал недомогание: стало двоиться в глазах и началась сильная головная боль. На следующий день по настоянию жены он обратился в больницу, где ему диагностировали инсульт.

"Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта, в твои 44, здоровый мужик, полон сил и энергии, живчик (не напиток), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти)... я бы поржал и не поверил... как минимум", – пишет Дядя Жора.

Дядя Жора признался, что сначала не решался рассказать о болезни публично, но потом решил, что этот пост может быть кому-то полезным.

"Будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное... не дай Бог!", – отметил шоумен.

Сейчас Дядя Жора находится в одном из киевский лечебных учреждений и уверяет, что чувствует себя лучше.

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