Рада ввела дополнительные меры для повышения социальной защиты медиков

На внеочередном заседании Верховной Рады депутаты приняли законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни Covid-19".

Народные депутаты проголосовали за основу – "за" 338. Следом же в целом – "за" 336.

Закон должен позволить повысить оплату медработников в период самоизоляции. Также документом предусмотрено обязательное обеспечение массового тестирования коронавируса.

Документ должен позволить сохранить 100% зарплаты медработникам в период самоизоляции или лечения Covid-19. Также законом предусмотрено обязательное обеспечение Минздравом массового тестирования на коронавирус. В частности, оно становится обязательным для всех, кто обращается за медицинской помощью и для тех, кто имел контакт с больным.

Регулярное тестирование обязательно для медработников, а также для тех, кто задействован в мероприятиях по ограничению распространения коронавируса.

Напомним, из-за низких зарплат в условиях пандемии коронавируса на акцию протеста также вышел медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района. Медики рассчитывали на зарплату за апрель с доплатой. При этом, они получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до коронавируса. Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры – 3-4 тысячи гривен, врачи – от 6 до 9 тысяч.

Как ранее сообщал Фокус:

Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление принял Кабмин.