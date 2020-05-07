Шесть модернизированных танков переданы в ВСУ во Львове

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", передало Минобороны партию отремонтированных и модернизированных танков: четыре Т-64 и два Т-72. Тем самым предприятие завершило контракт, заключенный под государственные гарантии с Минобороны, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Часть бронетехники нам пришлось восстанавливать в условиях карантина, но нам удалось качественно организовать работу и вовремя передать военным бронетехнику", – сказал директор завода Виктор Андрощук.

Он также рассказал, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро предприятия работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких, как танки Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и бронированные тягачи БТС-4.

Львовский бронетанковый завод занимается не только ремонтом, но и изготовлением бронетехники, а именно: бронированных пожарных машин ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Лев" и "Зубр" , тактических бронированных колесных машин "Дозор-Б".

Предприятие входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков области и обеспечивает работой 700 работников, средняя заработная плата за первый квартал 2020 года составила около 16 600 грн, что почти на 70% больше средней зарплаты во Львовской области.

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