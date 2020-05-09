9 мая в Киеве: к парку Славы выстроилась очередь, Вечный огонь — дезинфицируют

9 мая в Киеве желающие почтить память погибших во Второй мировой войны пришли в парк Славы возложить цветы к Вечному огню. Об этом сообщает 112 Украина.

На месте дежурит полиция, Нацгвардия и муниципальная варта, которые следят за правопорядком и соблюдением карантинных правил и проверяют документы.

К самому монументу людей пускают по очереди, а территорию возле Вечного огня периодически дезинифицируют. На входе в парк выстроилась небольшая очередь.

Фото: Страна

Пришло возложить цветы к вечному огню и руководство ОПЗЖ, при этом депутаты не придерживались необходимой социальной дистанции в 1,5 метра, а в медицинской маске был только Юрий Бойко, но возле Вечного огня и он ее снял.

Накануне в полиции сообщили, что на 9 мая получили заявки на проведение 290 мероприятий и 50 автопробегов. Следить за порядком будут 6,9 тыс. полицейских 1,4 тыс. нацгвардейцев.

"Обращаю внимание на абсолютное и безальтернативное соблюдения закона, обеспечение карантинных мероприятий во время проведения акций. На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые будут происходить. Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению", - сказал первый замглавы МВД Сергей Яровой.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский рано утром 9 мая в День победы над нацизмом возложил цветы у Вечного огня в киевском парке Славы, а после отправился в Ужгород, где также посетил мемориальный комплекс.

8 мая, в День памяти и примирения, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в пгт Меловое на границе с РФ (рядом находитс с. Пивневка, с которого в 1942 году начлось изгнание нацистов с территории Украины).

В своем обращении к украинцам он призвал помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации.