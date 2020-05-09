Выходной можно перенести с 9 на 8 мая или вообще отменить, — Институт нацпамяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что вопрос отмены официального выходного в День победы 9 мая необходимо обсудить с гражданами, но при этом сам он считает возможным перенос его на 8 мая или вообще отмену. Об этом он рассказал в интервью hromadske.

"К этому вопросу надо подойти с научной точки зрения. Провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами. Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной к 9 мая. Можно сделать 8 мая, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", - отметил Дробович.

По его словам, в данном случае важен "принцип информированного согласия".

"Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны проинформировать и предложить выбор. Роль УИНП проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено, оболгано ранее, и предложить определяться", - добавил Дробович.

При этом, комментируя петицию о сносе памятника Ватутину возле Верховной Рады, он отметил, что монумент не подпадает под декоммунизацию, поскольку является частью могилы.

"Я бы призвал быть очень умеренным. Всему свое время. Потому что если слишком импульсивно действовать, это точно будет вредить украинским интересам. Трудно себе представить более удачную картинку для пропаганды России, где покажут, какие украинцы - варвары, которые нарушают могилы военных. Это на самом деле выстрел в ногу", - подчеркнул Дробович.

При этом он выступает против внесения в закон о декоммунизации правок, которые бы распространили его действие на памятники и могилы советских деятелем времен Второй мировой войны.

"Нельзя через колено изменить закон, чтобы какая-то кучка людей была удовлетворена. У нас много противоречивых фигур. Кто-то на нацистов служил, офицером нацистским был, потом боролся за Украину. Были такие люди, которые, наоборот, считали, что они в рядах Красной армии борются за Украину", - добавил глава Института.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский рано утром 9 мая в День победы над нацизмом возложил цветы у Вечного огня в киевском парке Славы, а после отправился в Ужгород, где также посетил мемориальный комплекс.

8 мая, в День памяти и примирения, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в пгт Меловое на границе с РФ (рядом находитс с. Пивневка, с которого в 1942 году начлось изгнание нацистов с территории Украины).

В своем обращении к украинцам он призвал помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации.

В прошлом году Зеленский посетил 9 мая могилу своего дедушки-фронтовика в Кривом Роге, поблагодарил всех, кто боролся с нацизмом, и подчеркнул, что никто не имеет права приватизировать победу во Второй Мировой войне и говорить, что она могла произойти без украинцев.

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