Зеленский: Мы помним все ужасы Второй мировой войны и не делаем из нее культа

Президент Владимир Зеленский призвал помнить подвиг всех, кто приближал победу над гитлеровской Германией, а сегодня вдохновляет украинских защитников, которые шестой год стоят на страже украинской независимости. Об этом он заявил в видеообращении по случая Дня победы над нацизмом.

"Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. За разными данными это минимум 50 млн жертв, среди которых 8 млн украинцев. Помня все ужасы того периода, мы не делаем с войны культа. И этот важный день не рекламная компания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования памяти каждого, кто приближал победу важнее не громкость, а искренность", - завил Зеленский.

Он напомним, что более 7 млн украинцев в составе антигитлеровской коалиции боролись с нацизмом на разных континентах. Поэтому он заявил, что никто не может приватизировать победу и говорить, что она стала возможной без украинцев.

"Мы не должны этого забывать, стыдиться и дарить кому подвиги своих украинских героев", - заявил он.

В связи с этим Зеленский перечислил некоторых украинцев-героев Второй мировой войны - летчика, трижды героя СССР Ивана Кожедуба, Николаса Орешко (кавалера ордена Почета и пурпурного сердца в США), Евдокии Завалий (командира батальона морской пехоты, которая освобождала Керч и Севастополь), Елена Витер (спасла десятки еврейских детей и стала первой украинкой, которая получила титул Праведника народов мира), крымский татарин Амет Хан Султан (уничтожил 30 немецких самолетов, получил 2 звезды героя СССР, а вовремя депортации не предал свой народ) и дрегие. Среди них он также назвал и Елену Телигу (писательницу, члена ОУН (м), которую расстреляли нацисты в Бабеьм Яру.

"Эти и еще сотни тысяч имен сегодня вдохновляют современное поколение украинских защитников. Своей отвагой, жертвенностью и главной истиной: "Украинцы обязательно победят". 75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы ее защищаем", - заявил Зеленский.

Также президент предложил установить в Украине четыре колокола в рамках нового мемориального проекта. На Луганщине, где в 1942 году началось освобождение украинцев от нацистов, он предлагает установить Колокол Памяти. На Закарпатье, где завершилось изгнание захватчиков, - Колокол Победы. В Донецке он хочет установить Колокол мира и в Симферополе - Колокол Единства.

"И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: "Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - резюмировал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский рано утром 9 мая в День победы над нацизмом возложил цветы у Вечного огня в киевском парке Славы, а после отправился в Ужгород, где также посетил мемориальный комплекс.

8 мая, в День памяти и примирения, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в пгт Меловое на границе с РФ (рядом находитс с. Пивневка, с которого в 1942 году начлось изгнание нацистов с территории Украины).

В своем обращении к украинцам он призвал помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации.