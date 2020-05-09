Переносить могилу Ватутина из Киеве можно только с военными почестями, — внук генерала

Александр Ватутин, внук советского генерала Николая Ватутина, согласен на перенос памятника и останков своего предка в Россию, но заниматься этим процессом должны высшие лица. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

"Вы знаете, я хотел бы перезахоронить и перенести памятник на родину, но это должны договариваться высшие лица, понимаете, это не моя инициатива должна быть. Потому что перезахоронение такого человека должно происходить с военными почестями, это же не просто так: выкопали и увезли. Это совсем другое. Он все же герой Советского Союза, он освобождал Киев, как бы там не кричали украинцы, что они его ненавидят, что он палач и все такое. Он освобождал Киев, начинал свою службу в Украине, хорошо знал украинский язык, он вообще украинский любил", - сказал Александр Ватутин.

Он отметил, что несколько около 10 лет назад выступал с такой инициативой, но тогда в Москве ответили, что не видят в этом смысла.

Напомним, 4 мая петиция о необходимости демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, установленного в Мариинском парке Киева, собрала необходимое количество подписей на сайте Киевсовета.

Николай Ватутин – советский генерал, командовал войсками, освобождавшими Киев осенью 1943 года. Весной 1944 года был тяжело ранен в столкновении с отрядом УПА и умер в госпитале. Ватутин - уроженец села Чепухино Воронежской губернии (сейчас - село Ватутино Белгородской области).

При этом Ватутин, как участник освобождения Украины от нацистов, не подпадает под закон о декоммунизации, а нынешний глава Института национальной памяти Антон Дробович считает, что монумент Ватутину нельзя снести, поскольку это не просто памятник, а часть его могилы.

"Я бы призвал быть очень умеренным. Всему свое время. Потому что если слишком импульсивно действовать, это точно будет вредить украинским интересам. Трудно себе представить более удачную картинку для пропаганды России, где покажут, какие украинцы - варвары, которые нарушают могилы военных. Это на самом деле выстрел в ногу", - подчеркнул Дробович.

Как ранее сообщал Фокус:

52% украинцев считают 9 мая днем победы "советского народа в Великой Отечественной войне". б этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Деминициативы" и Киевским международным институтом социологии.