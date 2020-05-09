В мероприятиях 9 мая приняли участие около 9 тысяч человек, – полиция

В субботу, 9 мая, на территории Украины состоялось 495 памятных мероприятий с участием около 9 тысяч человек.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Напомним, что год назад в Украине в этот день прошло более 1400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек.

"Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдение карантинных требований на мероприятиях. Работа каждого правоохранителя была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Впрочем, без нарушений, по его словам, не обошлось: полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов.

Большинство админпротоколов касались использования запрещенной в Украине георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

Два уголовных дела по ст. 436-1 (использование коммунистической символики) Уголовного кодекса Украины расследуются в Сумской и Луганской областях.

Еще два уголовных производства открыты по ст. 296 (хулиганство): в Донецкой области были повреждены автомобили участников автопробега, а в Киеве избили мужчину из-за шарфа с символикой одной из политических партий.

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