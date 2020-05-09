В мероприятиях 9 мая приняли участие около 9 тысяч человек, – полиция
В субботу, 9 мая, на территории Украины состоялось 495 памятных мероприятий с участием около 9 тысяч человек.
Об этом говорится на сайте Национальной полиции.
Напомним, что год назад в Украине в этот день прошло более 1400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек.
"Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдение карантинных требований на мероприятиях. Работа каждого правоохранителя была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Впрочем, без нарушений, по его словам, не обошлось: полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов.
Большинство админпротоколов касались использования запрещенной в Украине георгиевской ленты или нарушений правил карантина.
Два уголовных дела по ст. 436-1 (использование коммунистической символики) Уголовного кодекса Украины расследуются в Сумской и Луганской областях.
Еще два уголовных производства открыты по ст. 296 (хулиганство): в Донецкой области были повреждены автомобили участников автопробега, а в Киеве избили мужчину из-за шарфа с символикой одной из политических партий.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский рано утром 9 мая в День победы над нацизмом возложил цветы у Вечного огня в киевском парке Славы, а после отправился в Ужгород, где также посетил мемориальный комплекс.
- 8 мая, в День памяти и примирения, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в пгт Меловое на границе с РФ (рядом находитс с. Пивневка, с которого в 1942 году начлось изгнание нацистов с территории Украины).
- В своем обращении к украинцам он призвал помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации.