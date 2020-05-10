Три европейские авиакомпании объявили о возобновлении рейсов из Украины

Международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa объявили о решении уже в ближайшее время возобновить рейсы из Украины. Об этом сообщается на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Так, авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины в Прагу и в обратном направлении уже с 24 мая. Компания будет осуществлять 7 рейсов в неделю из Киева, а с 25 мая – 3 рейса в неделю из Одессы.

Венгерская авиакомпания Wizz Air открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины с 1 июня. Пока можно забронировать рейсы из Киева в Берлин.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что из-за пандемии коронавируса до конца лета международное авиасообщение восстановлено не будет.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.