В Украине лишь одна область полностью выплатила набавки медикам, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 300% оклада медработникам, лечивших COVID-19 в марте, выплатили лишь в одной области. Об этом сообщил министр на брифинге.

"Мы получили данные по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Они неутешительны, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это Полтавская. В среднем заплатили каждому медицинскому работнику, который работал с COVID-19, около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые они должны были оплатить", – заявил министр.

Также он добавил, что по остальным областям правительство будет разбираться, и все "медработники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками".

Коме этого, министр сообщил, что в Полтаве намерен пообщаться с медицинскими работниками, принимавшими участие в пилотном проекты по внедрению медреформы.

По его словам, пилотный проект на Полтавщине "полностью отличается от того эксперимента, который ввели по всей стране, начиная с 1 апреля".

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