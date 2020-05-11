Зеленскому доложили, что в Украине низкий уровень смертности от COVID-19

В Украине при адаптивном карантине сохраняются правила социального дистанцирования и масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Такое решение было озвучено на селекторном совещании под руководством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

"На совещании обсудили также планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными, чтобы избежать вспышек COVID-19", – говорится в сообщении.

Кроме этого, во время совещание подчеркнули, что в стране на данный момент наблюдается достаточно низкий уровень смертности от COVID-19.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий – 2,6%", – говорится в сообщении.

Президент также обратил внимание на задержки по выплатам надбавок медработникам за март. По словам Зеленского, деньги были направлены в регионы, но местные власти руководствовались не новым постановлением Кабмина, а документом Минсоцполитики за 2003 год. Поэтому несмотря на наличие средство выплаты осуществить не удалось. Правительство собирается найти решения, чтобы деньги все же были выплачены медикам.

"Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старым правилам в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее", – подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что апрельские выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19, будут проходить через Национальную служба здоровья Украины, а потому проблем не должно возникнуть.

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