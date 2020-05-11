Статистика коронавируса в мире на 11 мая: 79 875 новых случаев заболевания

Всего в мире заражены вирусом 4 180 923 человек

По состоянию на 11 мая, в мире насчитывается 4,2 млн заболевших коронавирусом, а также 1,5 млн человек, которые выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, на утро 11 мая коронавирус был подтвержден у 4 180 923 человек, умерли от болезни 283 868 пациентов, выздоровели 1 493 401.

За сутки в мире было подтверждено 79 875 новых случаев заболевания, 3510 человек умерло.

В пяти странах насчитывается более 200 тыс. заболевших – США, Испания, Великобритания, Италия и Россия.

В это же время, три европейских страны обсуждают "мини-шенген" – хотят открыть границы для свободного перемещения. Так, главы МИД Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможность смягчить ограничения по пересечению границ своих границ.

Как ранее сообщал Фокус: