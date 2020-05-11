Линия разграничения на Донбассе будет закрыта и после 22 мая

Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе будут действовать до особого распоряжения вне зависимости о решений властей по карантинным ограничениям.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", – сообщили пограничники.

Во время действия ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего ОС в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.

"Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть – 236 положительных решений – были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ Станица Луганская", – сообщает ГПСУ.

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