Линия разграничения на Донбассе будет закрыта и после 22 мая
Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе будут действовать до особого распоряжения вне зависимости о решений властей по карантинным ограничениям.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", – сообщили пограничники.
Во время действия ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего ОС в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.
"Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть – 236 положительных решений – были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ Станица Луганская", – сообщает ГПСУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 11 мая, в Украине зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648. За сутки от коронавируса умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек.
- По состоянию на 11 мая, в мире насчитывается 4,2 млн заболевших коронавирусом, а также 1,5 млн человек, которые выздоровели. В пяти странах насчитывается более 200 тыс. заболевших – США, Испания, Великобритания, Италия и Россия.