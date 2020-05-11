Линия разграничения на Донбассе будет закрыта и после 22 мая

Украина
Во время действия ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего ОС

Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе будут действовать до особого распоряжения вне зависимости о решений властей по карантинным ограничениям. 

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", – сообщили пограничники.

Во время действия ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего ОС в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.

"Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть – 236 положительных решений – были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ Станица Луганская", – сообщает ГПСУ.

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