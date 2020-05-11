Боевики из гранатометов обстреляли жилой квартал Авдеевки
Террористы осуществили обстрел жилых кварталов Авдеевки, который находится вблизи линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты из автоматического станкового гранатомета обстреляли жилой сектор Авдеевки. Одна граната от гранатомета АГС-17 разорвалась в опасной близости от дома местной жительницы.
Осколками гранаты повреждена крыша частного дома. Жительница дома и мирные жители Авдеевки в результате обстрела не пострадали.
"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что являлось, по данным ООН, самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
- 8 мая пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных возле населенного пункта Широкино.