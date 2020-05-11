Боевики из гранатометов обстреляли жилой квартал Авдеевки

Террористы осуществили обстрел жилых кварталов Авдеевки, который находится вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты из автоматического станкового гранатомета обстреляли жилой сектор Авдеевки. Одна граната от гранатомета АГС-17 разорвалась в опасной близости от дома местной жительницы.

Осколками гранаты повреждена крыша частного дома. Жительница дома и мирные жители Авдеевки в результате обстрела не пострадали.

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: