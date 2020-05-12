Тестирование на коронавирус нельзя пройти просто по желанию, – Степанов

Если у человека нет симптомов COVID-19, и он не является контактным, то он не может пройти бесплатное тестирование методом ПЦР. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн пресс-брифинга.

"Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным и это исключительно желание, то это не предусмотрено алгоритмом насчет бесплатного тестирования", - заявил он.

В Украине бесплатно и обязательно делают ПЦР-тесты на коронавирус:

тем, у кого есть симптомы COVID-19;

лицам, которые контактировали с инфицированными;

медикам, которые работают с зараженными;

полицейским, нацгвардейцам;

больным пневмонией.

Остальные украинцы, которые хотят сдать ПЦР-тест, должны платить.

Напомним, 6 мая Степанов сообщил, что перед плановыми операциями пациентам будут бесплатно проводить ПЦР-тесты на коронавирус, после чего изолировать их на 2-3 дня, а уж потом госпитализировать. Все это будет проводиться бесплатно.

4 мая главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал, что украинские врачи испытывают нехватку необходимого оборудования для проведения достаточного количества ПЦР-тестов на коронавирус. По его словам, тесты проводятся исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты.

В Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20000 тестов в день. Об этом на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации заявил Степанов.

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