"Как в Интерстелларе". Прикарпатье накрыла пылевая буря

На Ивано-Франковщине из-за сильного ветра образовалась пылевая буря.

На дорогах в районе Городенки и Коломыи автомобилисты сняли на видео плотную завесу из сухой земли и песка, которая ограничила видимость и замедлила движение транспорта. Уже произошло ДТП. Видео опубликовали на странице газеты "Край".

"Вниманию водителей! Непростая ситуация на пути к Коломыи. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер", – говорится в сообщении.

"Наконец-то я увидела, что такое "земля налетела на небесную ось. Попали в фильм "Интерстеллар" на Ивано-Франковщине. Пылевая буря", - написала в Facebook Иринна Ванникова, спикер МХП, которая стала очевидцем бури.

Ранее жителей Прикарпатья предупреждали об усилении ветра. В частности, синоптики обещают сегодня, 12 мая, шквальный ветер.

"12 мая перемена погоды: на большей части территории грозовые дожди (в Карпатах с мокрым снегом), местами град, в Украине порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", – сообщили в Украинском гидрометцентре.

Как ранее писал Фокус:

16 апреля Киев накрыла пылевая буря. В тот день в столице с самого утра поднялся сильный ветер до 25 метров в секунду.