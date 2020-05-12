Минифраструктуры призывает не спешить покупать билеты на авиарейсы после 22 мая

Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Об этом сообщает Громадське.

"Что касается действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая — такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации", – говорит Герасимова.

Напомним, международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa объявили о решении уже в ближайшее время возобновить рейсы из Украины.

По словам Герасимовой, этот факт не означает, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, поскольку все решения будет принимать только Кабмин.

"Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа", – говорит она.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что из-за пандемии коронавируса до конца лета международное авиасообщение восстановлено не будет.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.