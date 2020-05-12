Пресс-секретарь "95 квартала" вошла в Нацсовет по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – сказано в указе.

Детектор.Медиа сообщает, что Руденко явлалась главой пресс-службы студии "Квартал 95".

Ее сестра Ольга Руденко, бывшая менеджер по маркетингу "Квартал 95", стала народной депутатом, пройдя по списку партии "Слуга народа".

Как ранее сообщал Фокус: