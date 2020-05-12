Пресс-секретарь "95 квартала" вошла в Нацсовет по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом сообщает сайт президента.
"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – сказано в указе.
Детектор.Медиа сообщает, что Руденко явлалась главой пресс-службы студии "Квартал 95".
Ее сестра Ольга Руденко, бывшая менеджер по маркетингу "Квартал 95", стала народной депутатом, пройдя по списку партии "Слуга народа".
Как ранее сообщал Фокус:
- В среду, 22 апреля, на заседании члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали руководящий состав регуляторного органа. Председателем Национального совета избрана журналистка Ольга Герасимьюк.
- 4 марта президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по своей квоте и еще двух – Юрия Зиневича и Валентина Коваля – переназначил.