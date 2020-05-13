Минздрав забраковал украинские ПЦР-тесты на коронавирус, которые закупил Офис президента

Центр общественного здоровья Минздрава забраковал украинские ПЦР-тесты на коронавирус, которые производит компания Укргентех. В то же время производитель утверждает, что ЦОЗ не имел права проводить верификацию их продукции и собирается оспорить результаты проверки в ВОЗ. Об этом сообщил биолог компании Бижан Шаропов, передает Liga.net.

По его словам, процедуру верификации тестов должны были провести все лаборатории, которые получают реактивы: например, взять 20 образцов – надежно негативных и надежно положительных – и посмотреть, работают ли тесты. При этом руководить такой проверкой должна была Гослекслужба.

"Это не их (ЦОЗ, – ред.) компетенция, они не могут рекомендовать или нет, этим занимается Гослекслужба", – утверждает Шаропов.

Также он сомневается в исправности оборудования, на котором проводилась проверка, поскольку в эксперименте ЦОЗ "подозрительно большой разброс" чувствительности тестов: там провели три эксперимента "с одним и тем же материалом", получив результат в 20%, 50% и 100%.

"Это как мерить температуру и сначала получить 32 градуса, через три минуты – 36, и еще через три – 38. Тогда есть смысл проверить сам градусник", – сказал он.

Шаропов говорит, что ЦОЗ не предоставил оригинальных данных исследований по запросу Укргентеха. Сейчас компания проводит независимое исследование тестов в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского и уже подала заявку в ВОЗ, которая бесплатно проверяет все тест-системы по миру.

Накануне издание LB.ua опубликовало письмо ЦОЗ, в котором говорится, что ПЦР-тесты Укргентеха "не соответствуют значениям, заявленным производителем".

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", – сказано в письме, которое ЦОЗ направил главному санитарному врачу, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю.

Напомним, в конце апреля Офис президента сообщил, что отправил по регионам 200 тыс. ПЦР-тестов производства компании "Укргентех".

Также разработкой ПЦР-тестов занимается Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Там еще в начале эпидемии сообщили о создании собственных тест-систем, однако финансирование для их производства так и не было выделено в необходимом размере. Премьер-министр Денисы Шмыгаль объяснял, что на базе института не получится наладить серийное производство.

Как ранее сообщал Фокус: