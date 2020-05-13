Такси разрешили ездить по полосам общественного транспорта

Кабинет министров Украины принял изменения в Правила дорожного движения, в которых разрешено такси передвигаться по полосам для общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Изменение касается только легальных перевозчиков, имеющих лицензию.

"Сегодня на заседании правительства позволили такси двигаться отдельными полосами для общественного транспорта. Это касается только легальных перевозчиков, которые имеют официальный статус (лицензию). В Париже, Лондоне, Берлине, Пекине и многих других городах Европы и мира это нормальная практика", – говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По мнению министра, для нелегальных перевозчиков – это шаг, который будет стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства.

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