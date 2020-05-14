Генштаб предлагает разрешить призыв резервистов на 6 месяцев без объявления мобилизации

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подготовили законопроект о призыве резервистов на военную службу в особый период сроком до 6 месяцев без объявления мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ГШ ВСУ в Facebook.

Новый вид призыва будет касаться в первую очередь лиц, заключивших контракт с боевыми воинскими частями о прохождении службы в военном резерве.

Законопроект был разработан по инициативе Совета резервистов ВСУ, с привлечением органов военного управления.

В Генштабе пояснили, что соответствующие изменения направлены на совершенствование системы военкоматов, автоматизации воинского учета и доукомплектования ВСУ и других военных формирований в случае кризисной ситуации, и учитывают опыт проведения в Украине 6-ти очередей частичной мобилизации.

Призванные на военную службу резервисты будут пользоваться теми же льготами и гарантиями, что и мобилизированные.

На совещании представители Советов резервистов и Генштаба ВСУ выразили надежду, что их инициатива получит поддержку со стороны правительства и народных депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

В рамках реформирования Вооруженных сил Украины в структуре ВСУ созданы новые Командования, на которые уже назначены командующие.