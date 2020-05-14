Кернес хочет дезинфицировать людей в харьковском метро

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе необходимо возобновить работу метрополитена, упрекнув главу Кабмина Дениса Шмыгаля в его нежелании этому содействовать. Об этом сообщает Мykharkov.info.

"Я не знаю, почему премьер-министр Шмыгаль так зацепился за то, чтобы не открывали метро. Я вчера слушал его заявление о том, что метро является большим как бы распространителем коронавируса. Нет!", – заявил Кернес.

По его словам, ни одна страна в мире не закрыла метро, поскольку это удобный, безопасный и доступный транспорт.

"Логика простая: метро необходимо открыть. Наземный транспорт чем-то отличается от подземного? В подземном – вытяжка лучше… Но ни одна страна в мире не закрыла метро! В Лондоне закрыли на один день для санобработки и открыли снова. Метро — это наиболее удобный, безопасный и доступный вид транспорта", – сказал мэр Харькова.

Также он сообщил, что отсылал премьер-министру не одно письмо с обоснованием необходимости открыть метро.

"Ответа нет. Что же, будем ждать решения Кабмина", – сказал городской голова.

Кернес также, что после того, как метро откроется, пассажиров подземки неплохо было бы дезинфицировать.

"Мы могли бы поставить там определенные заслоны и кабинки для санитарного контроля для того, чтобы пассажиры могли проходить санобработку, которая, как говорится, не испачкает их одежду", – сказал Кернес.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

Мэр Харькова Геннадий Кернес сказал, что хочет возобновить работу метро уже 12 мая.