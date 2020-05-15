Зеленский продлил запрет на российские соцсети и интернет-сервисы

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Это решение продлевает санкции в отношении ряда компаний и физических лиц, в том числе на российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", интернет-сервисы "Яндекс", Mail.ru и др.

Ранее санкции были введены на три года и срок их действия санкций заканчивался 16 мая.

Напомним, во время президентских выборов Зеленский говорил, что ситуация с блокировками российских соцсетей напоминает ему "парковки в Киеве".

"Чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те".

Также нынешний президент отмечал, что перед блокировкой соцсетей нужно советоваться с обществом.. "Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано. И все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил", – говорил Зеленский.

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