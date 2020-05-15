Ректора харьковского университета поймали на взятке в 300 тысяч

Правоохранители задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение взятки от частного предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что ректор и проректор одного из харьковских вузов требовали от бизнесмена взятку в 300 тысяч гривен за согласие на аренду помещений университета. Чиновники университета требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

15 мая проведен обыск в помещении университета. Установлено, что квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

В настоящее время ректор и проректор задержаны. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как ранее сообщал Фокус: